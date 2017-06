Unfallflucht in Neu Wulmstorf: Silbergrauer VW Caddy wird gesucht

bim. Elstorf. Die Polizei Neu Wulmstorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag, 23. Juni, auf der Lindenstraße in Elstorf ereignete. Der 81-jährige Fahrer eines Toyota befuhr die B3 von Buxtehude kommend in Richtung Rade. Plötzlich bog ein Fahrzeug aus der Straße Fliegenmoor auf die Lindenstraße und missachtete die Vorfahrt des Toyota-Fahrers. Der Buchholzer wich daraufhin auf eine Verkehrsinsel aus, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hielt kurz an und fuhr dann weiter, ohne sich um die Folgen seiner Tat zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen soll es sich um einen silbergrauen VW Caddy gehandelt haben. Das Kennzeichen des VW begann mit dem Kürzel HL für Hansestadt Lübeck.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, melden sich unter Tel. 040-70013860.