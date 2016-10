Vermeintlich leblose Person war stark alkoholisiert

bim. Neu Wulmstorf. Eine leblose Person in einem in der Straße Am Moor geparkten Fahrzeug wurde der Polizei Hittfeld am Freitagmittag gemeldet. Auch die Einsatzkräfte konnten bei der in einem BMW sitzenden Person kein Lebenszeichen feststellen, woraufhin sie die Seitenscheibe des Fahrzeuges einschlugen. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geholt und medizinisch versorgt. Der Fahrer machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Vor Ort ergaben sich weiterhin Hinweise, dass der mittlerweile wieder ansprechbare 52-jährige Fahrzeugführer aus Neu Wulmstorf offensichtlich zuvor mit dem Fahrzeug gefahren war. Der anschließende Alkoholtest ergab den Wert von 3,27 Promille. Nach einer Blutprobe wurde der Führerschein sichergestellt und der Mann an seine Ehefrau übergeben.