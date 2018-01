Versuchter Handy-Raub in Neu Wulmstorf

südländisches Aussehen (arabisch, afghanisch oder türkisch)

165 bis 170 cm groß

20 bis 25 Jahre alt

Drei-Tage-Bart

rundes Gesicht

normale, schlanke Statur

dunkel gekleidet, dunkle Mütze

Zu einem versuchten Handy-Raub kam es am Samstag gegen 20.25 Uhr in der Theodor-Storm-Straße in Neu Wulmstorf. Ein männlicher Täter griff eine 35-jährige Frau auf offener Straße unvermittelt von hinten an und versuchte, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Die Frau leistete erhebliche Gegenwehr, indem sie den Täter kratzte und stieß. Dabei soll der Täter auch Kratzspuren im Gesicht davongetragen haben. Außerdem rief sie lautstark um Hilfe, sodass der Täter schließlich von ihr abließ und ohne Beute flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt:Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen verlief negativ. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Neu Wulmstorf unter Tel. 040-7001386-0 in Verbindung zu setzen.