Erfolg für Neu Wulmstorfer Schützen

Winterrunde ist beendet

ab. Neu Wulmstorf. Die Mitglieder des Schützenvereins Neu Wulmstorf haben eine erfolgreiche Wintersaison mit guten Platzierungen in der Disziplin Luftgewehr hinter sich gebracht. Acht Damen- und Herrenmannschaften in unterschiedlichen Altersklassen nahmen als Freihand- und Auflageschützen im Kreisverband Nordheide und Elbmarsch teil. Von zwölf Mannschaften erzielten die Freihandschützen in der Verbandsliga einen guten vierten Platz. Zum Einsatz kamen dabei die Schützinnen Nicole Matenia, Kristin Hadler, Katharina Cohrs, Victoria Prigge, Franziska Lohmann, Christin Hinze und Jule Wolkenhauer.Die Auflagenschützen konnten die Saison mit einem dritten Platz abschließen. Beteiligt waren Frank Eggers, Kirsten Bunnies, Nicoletta Greußlich, Klaus Meier, Peter HInze, Tanja Prigge, Kai Greußlich, Dirk Köster und Herbert Boje. Das beste Ergebnis der Liga erzielte Frank Eggers mit einem Durchschnitt von 297,25 von 300 möglichen Ringen.