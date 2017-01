"Glücksmomente" für alle Kultur Punkt Moisburg ermöglicht Bedürftigen Veranstaltungsteilnahme

Erste Veranstaltung: Vortrag: Faszination Grönlands

Spannende Reiseberichte, Musik von Klassik bis Pop, dazu Kabarett vom Feinsten - das Jahresprogramm des KulturPunkt Moisburg bietet wieder eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Musik und Nachdenklichem. Das Beste: Passend zum diesjährigen Kultursommer-Thema „Glücksmomente“ wird der KulturPunkt auch Gästen, die sich eine Veranstaltung im KulturPunkt sonst nicht leisten könnten, diesen „Glücksmoment“ ermöglichen.Kultur - ob hochtrabend oder populär - sollte jedem zugänglich sein - egal ob Mittelloser oder Millionär, egal ob Schüler oder Senior. Die Realität allerdings sieht anders aus. Gerade mal 4,52 Euro - so viel sieht der Hartz IV-Regelsatz für den Besuch von Kulturveranstaltungen vor. Das reicht nicht einmal für eine Kinokarte. Im KulturPunkt Moisburg will man deswegen einen neuen Weg gehen.Zukünftig werden pro Veranstaltung zehn Karten reserviert, die dann Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden. Dafür ist es notwendig, sich spätestens eine Woche vor der Veranstaltung bei der Vorsitzenden des KulturPunkts, Angelika Fröhning, unter der Tel. 0175-22-19-147 zu registrieren. Gründe müssen nicht genannt werden. Wer die Karten erhält, bleibt geheim. Niemand wird als „Bittsteller“ stigmatisiert.Die Highlights der Saison:• Sonntag, 26. Februar, 17 Uhr: Astrid Lindgren - ganz persönlich, Multimedia-Vortrag, Amtshaus Salon• Samstag, 13. Mai, 11 bis 18 Uhr: Töpfermarkt• Sonntag, 24. September, 17 Uhr: Michael Feindler, Kabarett, Amtshaus SalonDas Jahresprogramm gibt es unter www. Kulturpunkt-Moisburg.deVorverkaufsstellen: Bäckerei Johannsen in Moisburg und Blumenwerkstatt in Hollenstedt.mi. Moisburg Schnee, Eis und Fels: Die Faszination der ursprünglichen Landschaften Grönlands zeigt Peter Faber in seinem Lichtbildvortrag am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) im Kultur Punkt Moisburg im Salon des Amtshauses. Peter Faber ist seit 1980 zwanzig Mal nach Grönland gereist und hat unzählige Fotoaufnahmen gemacht. Eine Auswahl davon zeigt er in seinem Vortrag. Eintritt 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro Abendkasse. Karten unter: Tel. 0175 2219147 sowie bei der Bäckerei Johannsen in Moisburg und in der Blumenwerkstatt in Hollenstedt.