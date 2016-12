Huhn sorgt für "Spatzen"-Spende

„Elstorfer Spatzen“ erhalten „Zaunstreit“-Erlös

Im Gemeindehaus in Elstorf freute sich kürzlich der Chor „Elstorfer Spatzen“ über eine besondere Zuwendung: Die Sparkasse Harburg-Buxtehude überreichte den kleinen Sängerinnen und Sängern und Chorleiterin Silke Klein einen symbolischen Scheck in Höhe von 1.000 Euro. Für diesen Betrag hatte u.a. zuvor Test-Huhn „Uta von Taterberg“ gesorgt. Denn in diesem Jahr war sie es, die im legendären Zaunstreit bewies, das Hühner weiterhin das Loch im Zaun finden.• Zum 21. Mal wurde der „Zaunstreit“ ausgeführt. Mit Hilfe eines Huhnes wird geprüft, ob der Zaun zwischen Kirchengrundstück und angrenzendem Grundstück „hühnerdicht“ ist. Auch in diesem Jahr fand das Test-Huhn ein Loch. Für die Zaunreparatur wurde anschließend gesammelt, der Erlös von der Sparkasse Harburg-Buxtehude aufgerundet und den „Elstorfer Spatzen“ gespendet.