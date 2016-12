Kevin Genske wieder beim TSV Elstorf

Spieler verstärkt ab Januar 2017 die Mannschaft

Neues Jahr, neuer Offensiv-Spieler: Ab 1. Januar 2017 verstärkt Kevin Genske (26) die Mannschaft des Fußball-Bezirksligisten TSV Elstorf. Nach einem halbjährigen Gastspiel beim Oberligisten FC Süderelbe kehrt Genske nun nach Elstorf zurück. Team-Manager Nils Gosebeck begrüßt die Rückkehr: „Wir freuen uns sehr, dass Kevin uns die Zusage gegeben hat und mit der Mannschaft die schwierigeMission Klassenerhalt in der Bezirksliga aufnehmen will.“ Auch Trainer Hartmut Mattfeld freut sich über die Verstärkung: „Mit seiner Erfahrung und Cleverness wird Kevin Genske unsere Mannschaft in entscheidenden Situationen spürbar weiterhelfen“, sagt Mattfeld.Kevin Genske hat bereits von Januar 2013 bis Juni 2015 beim TSV Elstorf gespielt und dort viele Tore erzielt. Vor seinem Gastspiel beim FC Süderelbe wechselte er zum TVV Neu Wulmstorf und verpasste dort nur knapp den Aufstieg in dieBezirksliga.