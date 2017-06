Neu Wulmstorf: 100-jähriges Mitglied vom Deutschen Roten Kreuz geehrt

Jahreshauptversammlung des DRK: Otto Vokrap erhält Ehrennadel

Auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Neu Wulmstorf wurde Otto Vokrop für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Der 100-Jährige erhielt die Ehrennadel. Erst vor Kurzem hatte Vokrop die Leitung der DRK-Radgruppe in jüngere Hände gelegt und an Renate Harnisch und Andrea Pröhl übergeben. Beide Damen wurden für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.Im Laufe der Versammlung zog der Vorsitzende Bernhard Pröhl eine Bilanz aus dem vergangenen Jahr und verwies auf das große Arbeitspensum, das in der DRK-Bereitschaft, im Blutspendedienst und in der vielschichtigen Sozialarbeit geleistet wurde.Dazu wurden drei Ämter neu besetzt: Thomas Grambow wurde zum 2. Vorsitzenden, Bastian Otto zum Schatzmeister und Miriam Stehle zur Schriftführerin gewählt.