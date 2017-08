Neu Wulmstorf: Mit Erlös aus Brotverkauf unterstützen

Die Jugend der DLRG Ortsgruppe Neu Wulmstorf mit Jugendwart Christian Fabig, David Leon Supke, der stellv. Jugendwartin Marina Fabig und (re.) und Ronja Scheidweiler verstärkte jüngst das Team von Dallmeyers Backhus, darunter auch Jasmin Bökhoff in den Wulmstorfer Wiesen im Verkauf. Dabei wurden 60 Brote über die Ladentheke gereicht. Der Backwaren-Anbieter Dallmeyers Backhus unterstützt die DLRG mit 50 Cent pro in Norddeutschland verkauftem Knobi-Ring. Für jedes in Neu Wulmstorf verkaufte Brot fließt die Spende in die Jugend-Kasse der Ortsgruppe. Noch bis Mitte September soll diese Aktion andauern.