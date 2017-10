Neu Wulmstorf: Rainer Oliver Westphal ist neuer Gemeindekönig

ab. Neu Wulmstorf. Ehemalige Schützenkönige der Gemeinde Neu Wulmstorf traten jüngst gegeneinander an, um den Gemeindekönig zu ermitteln. Dabei mussten zwei Schützenkönige aus Elstorf ins Stechen, wobei der Vizepräsident des Schützenvereins Elstorf, Rainer Oliver Westphal, den Titel errang. Damit holte Elstorf die Würde zum dritten Mal in Folge. Beim Schießen um den Gemeindekönigspokal gab es einen "Gewinn für alle": Der Pokal ging an Schützenbruder Hans Peter Meier, einen Neu Wulmstorfer Schützen, der aber auch in den Schützenvereinen in Rade und Elstorf als Mitglied registriert ist.