Neu Wulmstorf: Wie aktuell ist Martin Luther heute?

ab. Neu Wulmstorf.Was kann man heute noch von Martin Luther lernen? Anlässlich des 500. Jahrestages des Thesenanschlages von Martin Luther in der Elstorfer Nicolaikirche am Mittwoch, 21. September, um 19.30 Uhr Landessuperintendent im Ruhestand Hans-Hermann Jantzen zu Gast. In seinem Vortrag behandelt er die Frage, wie aktuell Martin Luther in der heutigen Zeit ist.

Im Oktober und November lädt die Nicolaikirchengemeinde zu einem christlichen Gemeindeseminar zu dem Thema unter dem Motto "Im Zeichen der Rose - Reformation und christlicher Glaube heute" an vier Abenden ein. Das Seminar beginnt am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr.

Nicolai Kirchengemeinde Elstorf, Lindenstraße 11, Neu Wulmstorf