Neuer Tanzkursus für Einsteiger

ab. Elstorf. Die Tanzsportabteilung des TSV Elstorf bietet einen Paar-Tanzkursus für Einsteiger an. Erster Termin ist am Mittwoch, 22. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Elstorf "Am Schwarzenberg". Zu aktueller Tanzmusik werden die richtigen Schritte und Techniken für ein sicheres Auftreten auf dem Parkett vermittelt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Weitere Infos bei Jan Hauschildt unter Tel. 040 - 7457763 oder Klaus Hoffmann unter Tel. 04168 - 422. www.tsv-elstorf