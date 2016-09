Schlussschießen auf dem Wesenberg

ab. Neu Wulmstorf. Die Sommersaison der Sportschützen nähert sich auch beim Neu Wulmstorfer Schützenverein dem Ende. In der Schießsportanlage auf dem Wesenberg in Neu Wulmstorf findet am Samstag, 24. September, das diesjährige Schlussschießen statt. Angetreten wird um 13 Uhr auf dem Parkplatz des Sportzentrums Bassental. Neben verschiedenen Preis- und Ordensscheiben wird der Vizekönig sowie der Wesenberg-Orden ausgeschossen. Um 19 Uhr folgt die Proklamation des neuen Vizekönigs, ab 19.30 Uhr folgt ein gemeinsames Essen.