Entsorgungsangebot für Neu Wulmstorfer bleibt

SPD erfolgreich: Mülldeponie in Ardestorf kann von Landkreis-Harburg-Anwohnern genutzt werden

Es bleibt alles beim alten und das wird vor allem Bürger aus Neu Wulmstorf freuen: Nach einer aktuell geschlossenen Zweckvereinbarung können Bürger des Landkreises Harburg weiterhin Grünabfall kostenfrei und Siedlungsabfälle (Sperrmüll) gegen Gebühr beim Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) in Ardestorf abgeben. Der Vorsitzende der SPD-Gemeinde und Kreistagsfraktion, Tobias Handtke, hatte mit seiner Fraktion die entsprechenden Anträge gestellt und freut sich jetzt über das Ergebnis: „Wir haben uns als SPD vor Ort und auf Kreisebene dieser Sache angenommen. Unsere Kreisverwaltung hat erfolgreiche und partnerschaftliche Verhandlungen mit dem Landkreis Stade geführt und war gut aufgestellt“, so der SPD-Mann.Zum Hintergrund: Bürger aus Neu Wulmstorf und dem Landkreis Harburg konnten bis Ende 2016 Grünabfall kostenfrei und Siedlungsmüll gegen Gebühr bei der vom Landkreis Stade betriebenen Mülldeponie in Ardestorf abgeben. Für die Entsorgung war der Landkreis Stade zuständig, für den entstandenen Aufwand kam der Landkreis Harburg auf. Dann hatte der Landkreis Stade zum 31. Dezember 2016 die Vereinbarung gekündigt (das WOCHENBLATT berichtete mehrfach). Grund: Durch die Grünabfallmengen aus dem Landkreis Harburg und den steigenden Mengen aus dem Landkreis Stade wurde die genehmigte Kapazität desAbfallwirtschaftszentrums regelmäßig überschritten.Erst sah es so aus, als müssten Neu Wulmstorfer Bürger zur Abfallentsorgung zukünftig bis nach Nenndorf bzw. Tostedt fahren, doch seit 1. Januar 2017 wird die frühere Zweckvereinbarung durch eine neue ersetzt. Nach dieser können Anwohner aus dem Landkreis Harburg weiterhin Kleinmengen an Grünabfällen kostenfrei und Siedlungsabfälle in haushaltsüblichen Mengen gegen Gebühr beim AWZ abgeben.Der Landkreis Harburg organisiert und finanziert Abfuhr und Entsorgung der Grünabfälle, den Siedlungsmüll entsorgt der Landkreis Stade.Befristet ist die Zweckvereinbarung bis zum 14. April 2019. Dann muss die Biotonne im Landkreis Harburg eingeführt werden und eine Änderung der Abgabemengen von Grünabfall auf den Wertstoffhöfen ist zu erwarten.