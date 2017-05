Entwicklung in Neu Wulmstorf

ab. Neu Wulmstorf. Der Sozialverband Deutschland Ortsverband Neu Wulmstorf lädt ein: Auf der Monatsversammlung des Verbands am Dienstag, 9. Mai, ab 18 Uhr im Kartoffelhaus "papas" referiert diesmal Bürgermeister Wolf-Egbert Rosenzweig. Er referiert unter dem Motto "Neue Entwicklungen in der Gemeinde und in der Verwaltung" zur aktuellen Situation der Gemeinde. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Gäste sind willkommen.