"1st Class Session" mit Alana Alexander und Dennis LeGree in Neu Wulmstorf

bo. Neu Wulmstorf. Handgemachte Live-Musik in charmanter Club-Atmosphäre und die Nähe zu den Künstlern, das zeichnet die "1st Class Session" in Neu Wulmstorf aus. Mit Alana Alexander und Dennis LeGree stehen bei der nächsten Session am Samstag, 29. April, um 20 Uhr zwei internationale Größen der Musikszene auf der Bühne im Jugendzentrum "Blue Star", Ernst-Moritz-Arndt-Straße 32.

Beide Stars stammen aus den USA und ließen sich u. a. in Jazzgesang ausbilden.

Alana Alexander wurde die Musik in die Wiege gelegt: Ihr Vater war einer der berühmtesten Pastoren der New Yorker Bronx und so wurde sie schon früh durch Gospel inspiriert. Als Sängerin trat sie mit vielen Musikgrößen auf und schrieb Songs für den achtmaligen Grammy-Gewinner Jay Newland.

Dennis LeGree war in mehr als 700 Aufführungen im Musical "Starlight Express" in Bochum zu sehen, wirkte in Broadway-Shows in New York mit und schaffte es bei der zweiten Staffel von "The Voice of Germany" bis in die Battle-Runden.

In der Begleitband versammeln sich erstklassige Instrumentalisten: Daniel Hopf (Bass), Vincent Golly (Schlagzeug), Simon Oslender (Keyboard) und "1st Class"-Organisator Peer Frenzke (Gitarre) sorgen zusammen mit dem Gesangsduo für ein Konzert, das swingt, groovt und mitreißt mit einer Energie, die einem internationalen musikalischen Parkett würdig ist.

• Karten für 15 Euro plus Gebühr sind im Vorverkauf in Edeka Warncke's Frischecenter in Neu Wulmstorf erhältlich. Restkarten kosten an der Abendkasse 19 Euro. Dort gibt es auch ermäßigte Karten für 12 Euro, solange der Vorrat reicht.