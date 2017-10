"1st Class Session" mit Percival und Debbie Schippers in Neu Wulmstorf

Eine tolle Gelegenheit, "handgemachte" Live-Musik in charmanter Clubatmosphäre zu genießen, bietet die "1st Class Session" im Neu Wulmstorfer Jugendzentrum "Blue Star", Ernst-Moritz-Arndt-Straße 32. Mit Debbie Schippers und Percival sind am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr zwei Profi-Sänger mit unvergleichlichen Stimmen und außergewöhnlicher Bühnenpräsenz zu Gast.Beide Künstler wurden durch ihre Teilnahme an der TV-Casting-Show "The Voice Of Germany" einem großen Publikum bekannt. Die temperamentvolle Debbie ist nicht nur ein gesangliches Naturtalent, sondern auch Songwriterin. Percival singt Pop, Jazz, Blues, Funk und Soul und liebt exzessive Shows.Instrumental begleitet werden die Sänger von Musikern, die zu den besten der deutschen und internationalen Szene gehören: Marius Goldhammer (Bass), André Wenzlitschke (Keyboard), Axel Steinbiss (Schlagzeug) und Peer Frenzke, Organisator der "1st Class Session", an der Gitarre.• Karten für 17 Euro plus Gebühr gibt es im Vorverkauf bei Edeka Warncke's Frischecenter in Neu Wulmstorf und auf www.1stclass-session.de . Restkarten kosten an der Abendkasse 23 Euro. Dort gibt es auch ermäßigte Karten für 12 Euro für Schüler und Studenten.