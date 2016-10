Aktive Kunstschaffende Neu Wulmstorf stellen aus

ab. Neu Wulmstorf. Eine Vernissage veranstalten die aktiven Kunstschaffenden in Neu Wulmstorf am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr im Lichthof und auf der Galerie des Neu Wulmstorfer Rathauses. Damit eröffnen sie eine Ausstellung mit sämtlichen Werken des laufenden Jahres.



Gezeigt werden Bilder in Acryl und Aquarell, Zeichnungen, Collagen, Glasobjekte, geschnitzte Skulpturen und Fotografien. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für musikalische Unterhaltung sorgt ein Pianist der Musikschule Lépel.



• Die Ausstellung kann bis zum 3. November zu den Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden. Die Kunstschaffenden freuen sich über neue Mitglieder, Kontakt unter kunstschaffende-nw@web.de.