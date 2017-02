Akupunktur bei Rückenschmerzen: Vortrag in der Naturheilpraxis Sellmann in Neu Wulmstorf

Neu Wulmstorf : Naturheilpraxis Sellmann |

bo. Neu Wulmstorf. "Rückenfit mit Akupunktur" heißt der Vortrag am Montag, 20. Februar, um 19 Uhr in der Naturheilpraxis Sellmann, Bahnhofstr. 38, in Neu Wulmstorf. Renate Sellmann, Heilpraktikerin und Therapeutin in traditioneller chinesischer Medizin (TCM), erklärt, wie durch Akupunktur Rückenschmerzen gelindert werden. Neben vielen Informationen gibt es praktische Übungen und Tipps für zu Hause.

Nach den Regeln der TCM sind Schmerzen Energieblockaden gleichzusetzen. Akupunkturnadeln werden in bestimmte Punkte der Meridiane - Energiebahnen, die den ganzen Körper überziehen - gestochen und harmonisieren den gestörten Energiefluss.

• Anmeldung erbeten unter Tel. 040 - 32517675 oder 0172 - 5468125.