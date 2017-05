Andreas Kümmert im "Blue Star" in Neu Wulmstorf

Namhaftes Line-up im Neu Wulmstorfer Jugendzentrum

Andreas Kümmert singt in Neu Wulmstorf: Am Samstag, 13. Mai, steht er zur "1st Class Session" auf der Bühne des Jugendzentrums "Blue Star" (Ernst-Moritz-Arndt-Straße 32). Der medienscheue Shooting-Star gewann im Jahr 2013 "The Voice of Germany" und verzichtete zwei Jahre später auf die Teilnahme am Eurovision Song Contest - obwohl er den Vorentscheid gewonnen hatte.Außerdem an diesem Abend im "Blue Star": Pamela Falcon, Jessy Martens, Boris Alexander und Julia Bergen.Die Band der "1st Class Session" bilden neben Initiator und Gastgeber Peer Frenzke (Gitarre) Anika Nilles (Schlagzeug), Frank Itt (Bass) und Rainer Scheithauer (Keyboard).• Beginn: 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 27 Euro und sind u. a. erhältlich bei Warncke's Edeka Frischecenter (Wulmstorfer Wiesen) in Neu Wulmstorf.