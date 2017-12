Bigband-Konzert mit dem Orchester "Champagne" in der Lutherkirche Neu Wulmstorf

Neu Wulmstorf : Lutherkirche |

bo. Neu Wulmstorf. "Swinging Christmas" verheißt das Konzert am Sonntag, 3. Dezember, in der Lutherkirche, Bei der Lutherkirche, in Neu Wulmstorf. Das Orchester "Champagne" aus Hamburg unterhält um 17 Uhr mit perlendem Bigband-Sound. Swing, Blues und Pop von Glenn Miller, Frank Sinatra und den "Beatles" werden mit weihnachtlichen Titeln kombiniert.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.