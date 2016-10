"Courage" Neu Wulmstorf: Herbstbasteln und Öffnungszeiten

ab. Neu Wulmstorf. Lust zum Basteln? Schulkinder können am morgigen Donnerstag, 6. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus „Courage“ in Neu Wulmstorf, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, am Herbstbasteln teilnehmen.



• Kosten: 3 Euro. Um Anmeldung unter Tel. 040 - 72828177 wird gebeten.

Das Mehrgenerationenhaus öffnet in den Herbst-Schulferien nur vormittags gemeinsam mit der Beratungsstelle Integration und der Eltern-Kind-Kontaktstelle.



• In der Zeit vom 10. bis 14. Oktober bleibt das „Courage“ geschlossen.