Mit dem Buch "Amos" beschäftigt sich der musikalische Gottesdienst am Sonntag, 5. November, um 10 Uhr in der Lutherkirche in Neu Wulmstorf (Bei der Lutherkirche 1). Kantorin Claudia Kusch (Orgel) und Mikael Børresen (Klarinette) begleiten die Lesungen aus dem Buch, das sich mit der Wandlung des reichen Unternehmers Amos zum Propheten befasst, dem sich Gott von seiner "unheimlichen" Seite zeigt.