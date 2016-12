Disco-Fox in Neu Wulmstorf

ab. Neu Wulmstorf. Die Tanzabteilung des TVV Neu Wulmstorf bietet zum Jahresbeginn wieder einen Disco-Fox-Anfängerkursus an. Dieser findet an fünf Abenden, jeweils freitags von 20.30 bis 22 Uhr in der Aula der Grundschule am Moor (Ernst-Moritz-Arndt-Straße 34) statt. Die erfahrenen Tanzlehrer Christina Behrend und Marius Mrozek vermitteln in lockerer Atmosphäre Grundschritte des Disco Fox und leichte Figuren. Kosten: 70 Euro pro Paar. Tanzbegeisterte können im Anschluss in einer Fortgeschrittenengruppe weitertanzen.

Anmeldung bei Frank Willen unter Tel. 040 - 32843052 oder per E-Mail an Tanzen@TVV-NeuWulmstorf.de