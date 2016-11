Drei Männer in Geldnot

Unterhaltsames Stück auf platt in Elstorf

"Klaut wi doch glieks de ganze Bank": Zum 35. plattdeutschen Theaterabend lädt die Theatergruppe M.G.V. Germania Elstorf in die Mehrzweckhalle, Schwarzenberg 2, nach Elstorf ein. In dem Stück von Jonas Jetten verbringen drei Paare gemeinsam ihren Urlaub auf einem Campingplatz. Zu einem Zwist zwischen Männern und Frauen kommt es, als die sparwütigen Herren gestehen, in Aktien angelegtes Geld bei einem Kurs-Crash verloren zu haben. Die zornigen Damen verlassen den Campingplatz und wollen erst zurückkehren, wenn das Geld wieder da ist. Den verzweifelten Männern kommt eine Idee: Wegen eines Umbaus musste die nahe gelegene Bank ihre Geschäfte in einen Wohnwagen verlegen. Das Trio beschließt, den Wohnwagen zu kidnappen ...• Aufgeführt wird die Komödie in drei Akten am Freitag und Samstag, 18. und 19. November, 25. und 26. November, jeweils um 19.30 Uhr, und am 27. November um 15.30 Uhr. Karten gibt es in Elstorf bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude, Volksbank Lüneburger Heide, Bäcker Schrader und Gaststätte "Zum Florian". Eintritt: 10 Euro.