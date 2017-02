Fit werden in Neu Wulmstorf mit Martin Luther

Acht Wochen in Bewegung: Laufprogramm mit Ingolf Böhme

Reformwillige Fitness-Einsteiger aufgepasst: Unter Anleitung des erfahrenen Lauftrainers Ingolf Böhme bietet die Lutherkirchengemeinde das Laufprogramm „Acht Wochen in Bewegung“ an. Es richtet sich vor allem an Laufanfänger, die sportlich aktiv werden wollen. Gelaufen wird durch die Fischbecker Heide. „Eine prima Gelegenheit, Kopf und Geist ordentlich freizupusten - und nebenbei noch etwas über den ,Ur-Reformator‘ Martin Luther zu lernen“, so Pastor Dr. Florian Schneider. Der Geistliche wird Ingolf Böhme als „Co-Trainer“ zur Seite stehen.„Das Pensum wird sinnvoll an jeden einzelnen angepasst“, sagt Lauftherapeut Böhme. „Wir wollen niemanden überfordern oder unterfordern, sondern allen Altersklassen ideale Trainingseinheiten bieten.“ An ausgewählten Stationen wird Wissenswertes zu Martin Luther vermittelt. Nach Kursusende haben Teilnehmer Gelegenheit, zwei Paar hochwertige Laufschuhe sowie zwei Kosmetik-Pakete zu gewinnen.• Das Laufprogramm wird ab Dienstag, 7. März., angeboten. Bis Donnerstag, 27. April., findet es immer dienstags und donnerstags um 19 Uhr statt, Dauer: eine Stunde. Treffpunkt ist der Parkplatz am „Jägerhof“, Ehestorfer Heuweg 14 in Hamburg-Hausbruch. Kosten: 120 Euro für Beginner, 60 Euro für ehemalige Kursteilnehmer.• Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 040 - 7013588 oder hier