Für Neu Wulmstorfer Kultur engagieren

ab. Neu Wulmstorf. Mehr kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde - dafür plädiert Jan Philip Lange. Der 42-Jährige ist selbst in der Filmbranche tätige und sucht jetzt Mitstreiter, die Zeit und Lust haben, ehrenamtlich Kulturveranstaltungen innerhalb der Gemeinde auf die Beine zu stellen. "Ich würde mich freuen, wenn wir eine Truppe werden, die bunt gemischt von Jung bis Alt dazu beiträgt, ein Programm für jedes Alter zusammenzustellen. Starten möchte Lange im kommenden Jahr mit drei bis vier Veranstaltungen. Interessierte melden sich bei Jan Philip Lange unter Tel. 040 - 72828853 oder per E-Mail an mail@jplange.com.