Großes Boßelturnier am 8. Juli 2017 in Rübke

Es ist wieder soweit: Am Samstag, 8. Juli 2017, um 13 Uhr steigt in der Neu Wulmstorfer Ortschaft Rübke wieder das traditionelle Boßelturnier. Startpunkt ist am Feuerwehrhaus in Rübke. Organisiert wird das Asphaltkegeln wieder von der Feuerwehr Rübke sowie dem Feuerwehr-Förderverein und dem Männerturnverein Rübke. Das Motto lautet: „Boßeln und Feiern“. Nach dem Turnier laden die Veranstalter ab 19 Uhr zur großen Open-Air-Party ein. Bei Kaltgetränken, Volksfeststimmung und Musik vom DJ wird gefeiert und getanzt. Der Eintritt zu Turnier und Party ist frei.Boßelteams können sich unter Tel.: 040 - 74042989 oder per Email info@maler-ringel.de anmelden