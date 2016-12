Gut platziert in den Jahreswechsel

Die Freihandschützen und die Auflageschützen des Schützenvereins SV Neu Wulmstorf sehen dem Jahreswechsel gut platziert entgegen: In den höchsten Hamburg Luftgewehr-Ligen steht die Freihandmannschaft nach acht Wettkämpfen auf Platz vier hinter dem SV Ramelsloh (Platz eins) vor dem SV Hamwarde und der BSG Stadtwerke Norderstedt. Als beste Schützin führt Nicole Matenia mit 379,71 von 400 Ringen die Setzliste der Neu Wulmstorfer Mannschaft an.Gemeinsam mit dem SV Eckel stehen die Auflageschützen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Setzliste der Mannschaft führen Kirsten Bunnies und Frank Eggers mit 297 von 300 möglichen Ringen an.Auf dem voll-elektronischen Luftgewehrstand am Wesenberg finden die nächsten Wettkämpfe des SV Neu Wulmstorf am Samstag, 14. ab 11 Uhr, und Sonntag, 15. Januar 2017 ab 10 Uhr

statt. Die Wettkämpfe können über eine Leinwand mitverfolgt werden. Zuschauer sind herzlich willkommen.