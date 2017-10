Häckselzeit in der Gemeinde Neu Wulmstorf

Baubetriebshof: Anmeldungen bis zum 3. November ab. Neu Wulmstorf. An vorgegebenen Standorten oder auch vor dem eigenen Grundstück finden Häckselaktion der Gemeinde am Samstag, 4. und 11. November statt. Die maximale Menge Baum- und Strauchschnitt für das Häckseln vor dem eigenen Grundstück beträgt 5 m³. Zum Häcksel-Termin ist bitte ein Plastiksack oder ein ähnliches Behältnis mitzubringen, damit das anfallende Häckselgut wieder mitgenommen und auf den eigenen Grundstücken verwertet werden kann.

Anmeldungen nimmt der Baubetriebshof bis zum 3. November unter Tel. 040 - 70078199 entgegen.

Feste Termine gibt es an folgenden Standorten:

Samstag, 4. November

8 bis 8.45 Uhr - Feuerwehrhaus Rübke, 9 bis 9.45 Uhr - Liliencronstraße/Ecke Theodor-Heuss-Straße, 10 bis 10.45 Uhr - Parkplatz Hauptschule, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, 11 bis 11.45 Uhr - Wiesengrund, 12 bis 12.45 Uhr , Hindenburger Straße (Kehre), 13 bis 13.30 Uhr - Max-Geyer-Platz.



Samstag, 11.November

8.15 bis 08.45 Uhr - Postweg/Moorweg, 9 bis 09.45 Uhr - Schwiederstorf, Am Soodhof, 10 bis 10.45 Uhr - Moisburger Straße/Im Dorfe (Wegegabelung), 11 bis 11.45 Uhr - Parkplatz Karlsteiner Straße, 12 bis 12.30 Uhr - Feuerwehrhaus Rade.