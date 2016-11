Infos zum Einbruchschutz

ab. Elstorf. In Elstorf veranstaltet die SPD Neu Wulmstorf einen Info-Abend zum Thema "Einbruchschutz" am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr im Gemeindehaus 2, Wilhelm-Busch-Straße 18. Kriminalhauptkommissar Walter Johanßon von der polizeilichen Präventionsberatung in Buchholz wird Maßnahmen empfehlen. Ebenfalls anwesend werden Bürgermeister Wolf-Egbert Rosenzweig und die Neu Wulmstorfer Dienststellenleiterin Lydia Evers sein und auch für Fragen zur Verfügung stehen.