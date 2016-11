Kolpingverein bei Info-Tag

ab. Neu Wulmstorf. Beim Interessen-Tag der Vereine und Institutionen in Neu Wulmstorf, dem "ViT-Tag" am Samstag, 5. November, präsentiert sich in der Hauptschule Vossbarg in Neu Wulmstorf von 11 bis 16 Uhr auch der Kolpingverein. Zur Unterstützung des internationalen Kolpingwerkes sammeln die Mitglieder während der Veranstaltung Briefmarken, gebrauchte Mobiltelefone, Brillen und gut erhaltene Schuhe. Mit jeder Spende wird die Arbeit des Kolpingvereins und seine sozialen Projekte unterstützt.