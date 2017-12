Konzert mit dem Gospelchor "Joy 'n Music" in Neu Wulmstorf

Neu Wulmstorf : Lutherkirche |

bo. Neu Wulmstorf. "Peace On Earth" ist das Motto des festlichen Weihnachtskonzert mit dem Gospelchor "Joy 'n Music" am Samstag, 16. Dezember, um 19 Uhr in der Lutherkirche, Bei der Lutherkirche, in Neu Wulmstorf. Unter Leitung von Sam Eu Jakobs wollen 30 Sängerinnen und Sänger die Zuhörer für zwei Stunden aus dem Alltag entführen und in die Welt der gefühlvollen Gospelmusik eintauchen lassen.

Das Programm reicht von weihnachtlichen Liedern über Klassik bis hin zu bekannten Gospelsongs, die in keinem Konzert fehlen dürfen. Zarte Melodien wechseln mit kraftvoller Darbietung und Beat. Sam Eu Jakobs wird auch in diesem Konzert wieder unterschiedlichste Interpretationen darbieten. Der Chor ist besonders stolz auf die vielen Solisten, die durch ihre ganz persönliche Ausstrahlung die Songs bereichern.