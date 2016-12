Line Dance beim TVV

ab. Neu Wulmstorf. Tanzen zu Country- und Pop-Musik: Ein Line Dance-Kursus startet im neuen Jahr beim TVV in Neu Wulmstorf: Von 10. Januar bis 30. Juni können Interessierte die amerikanische Tanzform erlernen. Getanzt wird einmal wöchentlich in der Aula der Grundschule am Moor in Neu Wulmstorf. Der Kursus kostet für TVV-Mitglieder 60 Euro, für Nicht-Miglieder 90 Euro.

Weitere Infos und Anmeldung unter 040 - 70970500 oder per E-Mail unter info@tvv-neuwulmstorf.de.