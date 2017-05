Lndfrauen Elstorf: Touren zum Chocoversum nach Hamburg und nach Schwerin

ab. Elstorf. Zu einer Erlebnistour nach Hamburg ins Chocoversum laden die Landfrauen Elstorf am Montag, 29. Mai, ein. Dort kann live erlebt werden, wie aus bitterem Kakao süße Leckereien werden, Kostproben inklusive. Anschließend ist eine Hafenrundfahrt mit Kaffee und Kuchen geplant. Abfahrt: 13 Uhr in der Buskehre "Schwarzenberg" (Grundschule Elstorf). Im Preis von 46 Euro enthalten sind Busfahrt und Schifffahrt, Führung und Kostproben im Chocoversum sowie Kaffee und Kuchen. Rückkehr: ca. 18.45 Uhr.

Anmeldung von 8. bis 13. Mai unter Tel. 04168-8344.



Am Dienstag, 13. Juni, bieten die Landfrauen eine Tagesfahrt nach Schwerin an. nach einem Mittagessen wird mit einem Gästeführer die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns erkundet. Abfahrt: ebenfalls in der Buskehre "Schwarzenberg" um 8.30 Uhr. Rückkehr: ca. 20 Uhr in Elstorf. Kosten: 50 Euro.

Weitere Infos und verbindliche Anmeldung bis 10. Mai unter Tel. 04161 - 88656 (falls AB, bitte für beide Touren Namen und Rufnummer hinterlassen) oder per E-Mail unter meier.immenbeck@t-online.de.