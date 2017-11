Neu Wulmstorf: Das ist erste Klasse

Tolle Musiker zum 10-jährigen „1st-Class“-Bestehen in Neu Wulmstorf

Musikfans, aufgepasst: Die Veranstaltungsreihe „1st Class Session“ wartet anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens mit großartigen Künstlern auf. Am Samstag, 18. November, sind die Musiker um „1st Class“-Gründer Peer Frenzke ab 20 Uhr in der Aula der Hauptschule Vossbarg in Neu Wulmstorf (Ernst-Moritz-Arndt-Str. 23) zu sehen und zu hören. Vom Who-is-who der internationalen Musikszene sind dabei: Chris Thompson, legendäre Stimme der „Manfred Man's Earth Band“ und des „Alan Parsons Project“, Nevio Passaro, Multitalent und erfolgreicher Teilnehmer von „Deutschland sucht den Superstar 2006“, Ann Sophie, die Frau mit der packenden Gänsehautstimme sowie Robbee Mariano, einem Virtuosen an der Bassgitarre und u. a. Mitwirkender bei Sänger Xavier Naidoo und Band.Außerdem dabei: Top-Drummer Ralf Gustke, der Keyboarder Rainer Scheithauer, Klarinettist Alexander Eissele sowie 1st-Class-Session-Gastgeber Peer Frenzke an der Gitarre.• Präsentiert wird das Konzert vom Neu Wulmstorfer Autohaus S&K. Karten gibt es für 34 Euro im Vorverkauf bei Warncke's Edeka Frischecenter, an der Abendkasse für 39,90 Euro oder online unter www.1stclass-session.de.