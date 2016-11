Neu Wulmstorf: Entspannung mit Yin-Yoga

ab. Neu Wulmstorf. Einen Entspannungskursus mit Yin-Yoga und Klangschalen bietet die VHS Neu Wulmstorf am Samstag, 19. November, von 14 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Rade an. Der Kursus wird geleitet von Britta Neumann und Heike Bruns und kostet 30 Euro.

Infos und Anmeldungen bei der KVHS unter Tel. 040 - 7009126 oder unter www.kvhs-harburg.de.