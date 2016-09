Neu Wulmstorf: Herz-Bauch-Kurse für junge Familien

ab. Neu Wulmstorf. Eine neue, offene Kursreihe für junge Familien mit ihren Babys im ersten Lebensjahr startet am Samstag, 24. September, 9.30 bis 12.30 Uhr, in der Kindertagesstätte Fuchsbau in Neu Wulmstorf, Theodor-Heuss-Straße 46a. Geleitet wird die Veranstaltung von Monika Stein, u.a. Hebamme und Systemische Familienberatung, und Diplom-Pädagogin Janina Meybohm.



Weitere Informationen und Anmeldung unter www.herz-bauch.de.