Neu Wulmstorf: Spannendes "Lesefutter" für den Sommer

JULIUS-CLUB: Lese-Ferienprogramm für Jugendliche in Neu Wulmstorf

Der JULIUS-CLUB (Jugend liest und schreibt) in Neu Wulmstorf startet: Wer zwischen elf und 14 Jahre alt ist, kann sich auf einen Sommer mit vielen spannenden Büchern freuen. Am Montag, 12. Juni, gibt es dazu eine Auftaktveranstaltung im Ratssaal der Neu Wulmstorfer Gemeinde.Von 15 bis 17 Uhr können junge Leseratten dort bei einem „Buch-Speeddating“ 100 verschiedene Buchtitel kennenlernen und sich anschließend für den JULIUS-CLUB anmelden. Für „Julianer“ stehen dann vom 12. Juni bis zum 9. August exklusiv ausgewählte Titel bereit, die kostenlos entliehen werden können. Außerdem dürfen Club-Mitglieder an Veranstaltungen der Bücherei im Rathaus teilnehmen.Wer in der Sommerzeit zwei JULIUS-Bücher gelesen und bewertet hat, kann sich auf ein JULIUS-Diplom und eine abschließende JULIUS-Party am 18. August freuen.Der JULIUS-CLUB findet in 52 öffentlichen Bibliotheken in Niedersachsen statt und ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen.• Weitere Infos: www.julius-club.de.