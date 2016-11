Neu Wulmstorf: Themenabend und ökumenischer Gottesdienst

ab. Neu Wulmstorf. Gleich zwei Veranstaltungen am selben Tag finden am Donnerstag, 24. November, in der Lutherkirche in Neu Wulmstorf (Bei der Lutherkirche 1) statt: Um 18 Uhr wird dort, gemeinsam von allen christlichen Kirchen Neu Wulmstorfs, vor der konstituierenden Sitzung des Neu Wulmstorfer Rates ein ökumenischer Gottesdienst gegeben. Die Sitzung selbst beginnt um 19.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses.



Ab 20 Uhr referiert Diplom-Pädagogin Ina Müller in der Lutherkirche zum Thema "Wenn Eltern älter werden". Darin geht es um die wachsende Hilfebedürftigkeit der Eltern und welche Wege es gibt, damit umzugehen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Einladung erfolgt gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph, der FeG Neu Wulmstorf, der Nicolaikirche und der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Neu Wulmstorf.