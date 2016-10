Rade: Flohmarkt-Schnäppchen rund ums Kind

ab. Rade. Alles rund um Schwangerschaft, Baby, Klein- und Grundschulkind wird auf dem „Flohmarkt rund ums Kind“ am Samstag, 22. Oktober, von 14 bis 16 Uhr angeboten. Am und um das Dorfgemeinschaftshaus Rade, Heinrich-Heins-Weg, werden auf mindestens 42 Tischen von Kleidung über Spielzeug bis hin zu Büchern und Zubehör viele Schnäppchen angeboten.



Kuchen und Torten (auch zum Mitnehmen), Kaffee und andere Getränke sind in der Cafeteria erhältlich. Wer sich spontan als Privatperson für eine Teilnahme am Flohmarkt-Verkauf entschließt, kann gegen eine kleine Gebühr im Freien einen Stand aufstellen.



Die Einnahmen aus den Standgebühren und der Cafeteria kommen den Kindern der Rappelkiste zugute.



• Weitere Infos und die Standvergabe gibt es unter der Tel. 04168 - 918275 (von 16

bis 19 Uhr).