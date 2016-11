"Rettet Rumpelstilzchen"

ab. Elstorf. Die Märchenwelt wird auf den Kopf gestellt, wenn es in der Mehrzweckhalle Elstorf, Schwarzenberg 3, heißt: "Rettet Rumpelstilzchen". In dem Theaterstück für Kinder ab 4 Jahre, aufgeführt von der "Theatergruppe TigerBär", geht einiges schief. Da muss unbedingt Hilfe her! Das Stück wird am Samstag 3. und 10. Dezember, jeweils um 13.30 und 16.30 Uhr aufgeführt. Dauer: ca. 120 Minuten mit einer kleinen Pause. Einlass ist ab 30 Minuten vor Beginn. Eintritt: 3 Euro. Karten gibt es in der Bücherei, Bahnhofstraße 39, Reservierungen unter Tel. 0719 - 1335508.