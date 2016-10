Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen

ab. Neu Wulmstorf. Selbstsicher auftreten, auf einsamen Wegen oder in der Dunkelheit keine Angst zeigen und sich wehren können: In Neu Wulmstorf können junge Frauen ab 16 Jahre genau das lernen. Die Kursleiterinnen Bianca Prigge und Juliane Schmidt-Pankratz bieten dazu einen Kursus an: am Sonntag, 30. Oktober und 6. November, jeweils von 10 bis 13 Uhr in der Sporthalle Elstorf, Schwarzenberg 9. Kosten: 30 Euro. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail unter frauen.selbstverteidigung@web.de.