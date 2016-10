"Silberlocken" im Gymnasium

ab. Neu Wumstorf. Die schrulligen "Rentner" sind wieder einmal unterwegs: Das Musiktheater "Caramba" um Frontfrau Birgit Steinhart präsentiert in Kooperation mit "Fundus - Kaufhaus für alle" das Stück "Silberlocken - irgendwas geht immer" erstmals im Gymnasium Neu Wulmstorf (Ernst-Moritz-Arndt-Straße 20). Vorführungen gibt es am Freitag, 4. November, oder am Samstag, 5. November, jeweils um 19 Uhr. Karten für 12,50 Euro bei "Fundus" und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, an der Abendkasse für 14,50 Euro.