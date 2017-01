Spanisch und englisch lernen

ab. Neu Wulmstorf. Fremdsprachen lernen können Interessierte an der VHS Neu Wulmstorf ab Februar wieder in zwei neuen Kursen: Ein Spanischkursus (Niveaustufe A1.2) beginnt am Montag, 6. Februar, von 10.45 bis 12.15 Uhr, ein weiterer (A1.3) am Dienstag, 7. Februar, zu gleichen Zeit. Beide Kurse finden im Gemeindehaus der evangelischen Gemeinschaft (Immenweg 32) statt. Ein Abendkursus (A1.3) wird ab Mittwoch, 8. Februar, 19.45 bis 21.15 Uhr in der Realschule Vierkaten (Ernst-Moritz-Arndt-Str. 20) angeboten. Alle Kurse beinhalten 13 Termine und kosten 94 Euro.

Englisch für Wiedereinsteiger (A2) wird ab Donnerstag, 9. Februar, von 9 bis 10.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus "Courage" (Ernst-Moritz-Arndt-Str. 14) durchgeführt. Kosten für zwölf Termine. 87 Euro.

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 040 - 7009126 oder im Internet unter www.kvhs-harburg.de