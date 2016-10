Spaß und Freude am Singen

ab. Neu Wulmstorf. Zu einem offenen Singen lädt die Kreuzkirche in Neu Wulmstorf, Bredenheider Weg 16, ein: Am Freitag, 14. Oktober, werden ab 19 Uhr unter der Leitung von Kirsten Jegminat geistliche Lieder zum Mitsingen angeboten. Jeder, der am Singen Spaß hat, ist zum Mitmachen eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei.