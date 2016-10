SPD lädt zum Umbüdeln ein

ab. Neu Wulmstorf. Ins Schützenhaus am Wesenberg lädt die SPD Neu Wulmstorf am Sonntag, 23. Oktober, um 15 Uhr zum Umbüdeln ein. Für beste Verpflegung sorgen Britta Wagner und ihre Kleinst-Kita. Einlass ist ab 14 Uhr. Um Tischanmeldung unter Tel. 040 - 7007638 oder per E-Mail unter grambow@spd-neuwulmstorf.de wird gebeten.