Sprachen, Tai Chi und Malen bei der VHS in Neu Wulmstorf

ab. Neu Wulmstorf. Für Teilnehmer mit Vorkenntnissen bietet die VHS Neu Wulmstorf ab Mittwoch, 19. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr einen Spanisch-Lehrgang an. Der Kursus umfasst elf Termine und kostet 79 Euro.



• Einen Italienisch-Intensivkursus der VHS mit sieben Terminen startet ebenfalls am Mittwoch, 19. Oktober, von 9 bis 12 Uhr. Kosten: 101 Euro.



• Ab Montag, 17. Oktober, von 19.15 bis 20.45 Uhr, bietet die VHS einen Tai Chi Chuan-Kursus an. Der Kursus findet im Gymnastikraum der Hauptschule Vossbarg statt. Kosten für elf Termine: 85 Euro.



• Hobbymaler können ab Dienstag, 18. Oktober, von 19 bis 21.15 Uhr Techniken mit Acryl- und Ölfarbe, Pastell- und Aquarell im Gemeindehaus des evangelischen Gemeinschaftsverbands, Immenweg 32, ausprobieren. Kosten für acht Termine: 88 Euro.

• Weitere Infos und Anmeldung zu den Kursen unter Tel. 040 - 7009126 oder im Internet unter www.kvhs-harburg.de.