Tanzen für alle in Neu Wulmstorf

ab. Neu Wulmstorf. Standard- und Lateintänze, vom Disco-Fox über den Salsa bis zum Blues: Wer tanzen möchte, ist beim TSV in Elstorf genau richtig.



Die Tanzsportabteilung hält sowohl für Anfänger als auch für Turniersportler die richtigen Kurse bereit. Interessierte sind eingeladen, einfach während der Trainingszeiten in der Mehrzweckhalle Elstorf (Schwarzenberg 3) vorbeizuschauen. Diese sind montags von 19.30 bis 22 Uhr (Breitensport/Turnier), mittwochs von 19 bis 22 Uhr (Anfänger und Fortgeschrittene in zwei Gruppen) und freitags von 19 bis 22 Uhr (Anfänger und Fortgeschrittene in zwei Gruppen).



• Weitere Infos bei Jan Hauschildt, Tel. 040 - 7457763 oder Klaus Hoffmann, Tel. 04168 - 422.