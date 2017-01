Teesy und Lucia Sky im "Blue Star"

Seine erste Tour war bereits nach 24 Stunden ausverkauft: Mit seinen beiden Alben "Glücksrezepte" und "Wünschdirwas" hat Sänger Teesy sich einen festen Platz in der deutschen Musikszene gesichert. Beim Bundesvision-Song-Contestbelegte er den dritten Platz und ist spätestens seit seiner Single "Jackpot", die er gemeinsam mit Cro aufnahm, einem breiten Publikum bestens bekannt. Im "Blue Star" bringt er jetzt seine Mischung aus Blues und Urban Funk auf die Bühne.Die gebürtige Slowakin Lucia Sky trat bereits mit 14 Jahren vor Publikum auf und schrieb schon als Teenager eigene Songs. Mit 19 Jahren stand sie bei der slowakischen Ausgabe von „Superstar” im Rampenlicht und in den slowakischen Medien und kam danach in den nationalen Vorentscheid des Eurovision Song Contest für die Slowakei. In Deutschland startet sie nun komplett neu durch und begeistert mit ihrer ausdrucksstarken und gefühlvollen Stimme.Begleitet werden die beiden Künstler von der für diesen Auftritt zusammengestellten 1st Class Session-Band Wolfgang Harling (Bass), Can Firat (Drums), Axel Steinbiss (Keyboard) und Peer Frenzke (Gitarre).Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 29 Euro und für Schüler und Studenten 12 Euro.